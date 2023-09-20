Війська РФ будуть готові до наступу на Куп’янськ найближчим часом – експерт

Війська РФ будуть готові до наступу на місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий у Харківській області “найближчим часом”, а зменшення кількості боєприпасів, які росіяни використовують на цьому напрямку, свідчить про їхнє накопичення для цього наступу.

Таку думку висловив в етері “24 каналу” український військовий експерт полковник запасу Роман Світан.

“Вони точно готуються. Там видно. Понад 50 тисяч збройних сил там зібрано. Більшість таки укомплектована засобами, тобто технікою. Боєприпасів справді останнім часом використовується мало… Вони зараз намагаються заощадити, складувати боєприпаси, але найближчим часом будуть готові виконувати наступальні бойові дії в районі Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Це зараз видно по розташуваннях, формуваннях деяких, управлінню, яке зараз там розгортається. Найближчим часом це буде. Це вже третя чи четверта спроба, яку намагаються росіяни провести у бік Куп’янська та Куп’янська-Вузлового”, — каже експерт.

За його словами, на цій ділянці зараз перебуває достатня кількість українських сил та засобів, створені мінні поля, а командири готуються до оборони.

“Ми теж 9 місяців виконували певні завдання в цьому районі з оборони. Усі небезпечні напрямки заміновані. Є контроль артилерії, виконані фортифікаційні споруди, які зупинять російський рух. З цього боку принаймні”, – прогнозує Світан.

Також він зазначив, що РФ виробляє близько 5-7 тисяч боєприпасів на добу, тоді як використовує – 10-15 тисяч. У зв’язку з цим, вважає експерт, Росія може вдатися до допомоги Північної Кореї чи Ірану.

“Іран свого часу передав близько 300 тисяч снарядів Росії. Звичайно, за цим усім стоїть Китай. Тобто вони відновлюють втрати Ірану та Північної Кореї через перекидання снарядів. То у росіян буде досить серйозна проблема при виконанні наступальних дій. Оскільки при наступі кількість застосування артилерії збільшується в рази, іноді на порядок”, – каже Світан.

Раніше начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш також в етері “24 каналу” розповів, що протягом останнього тижня на Лимано-Куп’янському напрямку не фіксуються бойові зіткнення, а артилерію ворог застосовує “дуже вибірково”, що може свідчити про проблеми з боєприпасами.