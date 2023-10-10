Под Купянском спасли Каркушу: теперь он живет в харьковском экопарке (видео)

В экопарк под Харьковом часто привозят животных из самой горячей точки Харьковской области — Купянщины. Очередным пополнением стал спасенный из зоны боевых действий ворон. Работники экопарка назвали его Каркушей.

Сейчас Каршуша проходит реабилитацию и уже вполне хорошо себя чувствует в вольере, пишет пресс-служба регионального ландшафтного парка в Facebook.

Также в экопарке благодарят людей, которые даже в самых экстремальных условиях думают не только о себе, а и о животных.

Видео: пресс-служба экопарка

Напомним, в преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. С 1 октября в основном парке проходит Бал хризантем. По данным пресс-службы экопарка, территория, где проводится мероприятие, также уже разминирована.