В экопарке под Харьковом отравили 18 животных: у следствия есть версия (фото)

По факту отравления кроликов и морских свинок из контактной зоны в экопарке под Харьковом начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных), сообщили в областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, 8 октября сотрудники регионального ландшафтного парка нашли мертвыми всех животных из контактной зоны для детей: шесть морских свинок и двенадцать декоративных кроликов.

«По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля «Бал хризантем». Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются причастные к преступлению лица», — сообщили в облпрокуратуре.

«Работники полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, изымают смывы из вольеров», — информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Максимальная санкция статьи — 8 лет тюрьмы.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, 8 октября в пресс-службе экопарка под Харьковом сообщили, что в контактной зоне, которую посещали самые маленькие гости, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.

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