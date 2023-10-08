В экопарке под Харьковом отравили 18 животных: у следствия есть версия (фото)
По факту отравления кроликов и морских свинок из контактной зоны в экопарке под Харьковом начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных), сообщили в областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, 8 октября сотрудники регионального ландшафтного парка нашли мертвыми всех животных из контактной зоны для детей: шесть морских свинок и двенадцать декоративных кроликов.
«По предварительной версии следствия, животных отравил кто-то из присутствующих во время традиционного фестиваля «Бал хризантем». Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются причастные к преступлению лица», — сообщили в облпрокуратуре.
«Работники полиции проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, изымают смывы из вольеров», — информирует пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Максимальная санкция статьи — 8 лет тюрьмы.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Напомним, 8 октября в пресс-службе экопарка под Харьковом сообщили, что в контактной зоне, которую посещали самые маленькие гости, погибли все животные, в частности кролики и морские свинки. Вскрытие показало, что зверьков отравили мышьяком.
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту отравления кроликов и морских свинок из контактной зоны в экопарке под Харьковом начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных), сообщили в областной прокуратуре.".