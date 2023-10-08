В екопарку під Харковом отруїли 18 тварин: у слідства є версія (фото)

За фактом отруєння кроликів та морських свинок із контактної зони в екопарку під Харковом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох та більше тварин), повідомили в обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, 8 жовтня співробітники регіонального ландшафтного парку знайшли мертвими всіх тварин із контактної зони для дітей: шістьох морських свинок та дванадцятьох декоративних кроликів.

“За попередньою версією слідства, тварин отруїв хтось із присутніх під час традиційного фестивалю «Бал хризантем». Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються причетні до злочину особи”, – повідомили в облпрокуратурі.

“Працівники поліції проводять огляд місця події, опитують свідків, вилучають змиви з вольєрів”, – інформує пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

Максимальна санкція статті – 8 років тюрми.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Нагадаємо, 8 жовтня у пресслужбі екопарку під Харковом повідомили, що у контактній зоні, яку відвідували найменші гості, загинули всі тварини, зокрема кролики та морські свинки. Розтин показав, що звірків отруїли миш’яком.

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