Під Куп’янськом врятували Каркушу: тепер він – у харківському екопарку (відео)

В екопарк під Харковом часто привозять тварин із найгарячішої точки Харківської області – Куп’янщини. Черговим поповненням став врятований із зони бойових дій ворон. Працівники екопарку назвали його Каркушею.

Зараз Каршуша проходить реабілітацію і вже цілком добре почувається у вольєрі, пише пресслужба регіонального ландшафтного парку у фейсбуці.

Також в екопарку дякують людям, які навіть у найекстремальніших умовах думають не лише про себе, а й про тварин.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходить Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувається захід, також вже розміновано.