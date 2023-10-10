Під Куп’янськом врятували Каркушу: тепер він – у харківському екопарку (відео)
В екопарк під Харковом часто привозять тварин із найгарячішої точки Харківської області – Куп’янщини. Черговим поповненням став врятований із зони бойових дій ворон. Працівники екопарку назвали його Каркушею.
Зараз Каршуша проходить реабілітацію і вже цілком добре почувається у вольєрі, пише пресслужба регіонального ландшафтного парку у фейсбуці.
Також в екопарку дякують людям, які навіть у найекстремальніших умовах думають не лише про себе, а й про тварин.
Відео: пресслужба екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходить Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувається захід, також вже розміновано.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом часто привозять тварин із найгарячішої точки Харківської області – Куп’янщини. Черговим поповненням став врятований із зони бойових дій ворон. Працівники екопарку назвали його Каркушею.".