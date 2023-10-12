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Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом

Происшествия 08:31   12.10.2023
Оксана Горун
Атака «шахедов» на Харьковщине: ГСЧС сообщает о трех пожарах и раненом

Ночью Харьковская область оказалась под атакой российских «шахедов». «Прилеты» есть в Харькове и Харьковском районе.

«Ночью на 12 октября враг нанес удары по Харьковщине (предварительно БПЛА), в результате возникли три пожара, которые силами подразделений ГСЧС были оперативно ликвидированы. Попадания зафиксированы в Харькове и Харьковском районе области. По предварительным данным, пострадал 57-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Воздушная тревога на Харьковщине прозвучала в 21:49. В 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территорию региона залетели БПЛА. Фиксировали несколько групп беспилотников, следовавших одна за другой. Вторая группа добралась до Харькова после 23 часов ночи. В 23:28 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит удары по городу. Позже стало известно о «прилете» по одному из районов на окраине города. Там «шахед» ударил по частному дому, возник пожар, ранения получил мужчина. После полуночи Мельник сообщил, что часть БПЛА сбила противовоздушная оборона, и небо чистое. Отбой тревоги дали в 00:16. Однако она звучала еще дважды за ночь: с 00:34 по 01:04 и с 02:37 по 03:07.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 октября 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьковская область оказалась под атакой российских «шахедов». «Прилеты» есть в Харькове и Харьковском районе".