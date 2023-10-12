Харьковщину ночью атаковали «шахеды»: Генштаб — об атаке и ситуации на фронте

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал об очередной массированной атаке БПЛА по Украине, авиаударах, а также атаках на Купянском и Лиманском направлениях.

«В ночь на 12 октября российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил Генштаб ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что за ночь над Украиной сбили 28 «шахедов».

«Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы», — проинформировала пресс-служба ВС ВСУ.

Среди регионов, на территории которых шла «охота» за «шахедами», была и Харьковская область. Воздушная тревога прозвучала в 21:49. В 22:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территорию региона залетели БПЛА. Фиксировали несколько групп беспилотников, следовавших одна за другой. Вторая группа добралась до Харькова после 23 часов ночи. В 23:28 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг наносит удары по городу. Позже стало известно о «прилете» по одному из районов на окраине города. Там «шахед» ударил по частному дому, возник пожар, ранения получил мужчина. После полуночи Мельник сообщил, что часть БПЛА сбила противовоздушная оборона, и небо чистое. Отбой тревоги дали в 00:16. Однако она звучала еще дважды за ночь: с 00:34 по 01:04 и с 02:37 по 03:07.

В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг нанес авиаудары по Синьковке, Петропавловке и Песчаному на Харьковщине. Часть населенных пунктов региона была под артобстрелами (в целом по Украине таких обстрелов зафиксировали 100).

«Всего враг нанес два ракетных и 72 авиационных удара, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам», — отметили в ГШ.

На фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 15 атак врага», — сообщил Генштаб.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Ракетчики поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств, склад боеприпасов и радиолокационную станцию россиян.