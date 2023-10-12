Харківщину вночі атакували “шахеди”: Генштаб – про атаку та ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував про чергову масовану атаку БПЛА по Україні, авіаудари, а також атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках.

“У ніч на 12 жовтня, російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – повідомив Генштаб ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що за ніч над Україною збили 28 “шахедів”.

“Усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”. Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби”, — поінформувала пресслужба ПС ЗСУ.

Серед регіонів, на території яких йшло “полювання” за “шахедами”, була й Харківська область. Повітряна тривога пролунала о 21:49. О 22:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на територію регіону залетіли БПЛА. Фіксували кілька груп безпілотників, які прямували одна за одною. Друга група дісталася Харкова після 23 години ночі. О 23:28 начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що ворог завдає ударів по місту. Пізніше стало відомо про приліт по одному з районів на околиці міста. Там “шахед” ударив по приватному будинку, виникла пожежа, поранення отримав чоловік. Після опівночі Мельник поінформував, Що частину БПЛА збила протиповітряна оборона, й небо чисте. Відбій тривоги дали о 00:16. Однак вона звучала ще двічі за ніч: з 00:34 до 01:04 та з 02:37 до 03:07.

Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав авіаударів по Синьківці, Петропавлівці та Піщаному на Харківщині. Частина населених пунктів регіону була під артобстрілами (загалом в Україні таких обстрілів зафіксували 100).

“Загалом ворог завдав 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 67 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах“, – зазначили в ГШ.

На фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога“, – повідомив Генштаб.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетники вразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіолокації росіян.