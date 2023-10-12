Атака “шахедів” на Харківщині: ДСНС повідомляє про три пожежі та пораненого

Вночі Харківська область опинилася під атакою російських “шахедів”. “Прильоти” є в Харкові та Харківському районі.

“Вночі проти 12 жовтня ворог завдав ударів по Харківщині (попередньо БПЛА), в результаті виникли 3 пожежі, які силами підрозділів ДСНС були оперативно ліквідовані. Влучання зафіксовані у м. Харкові та Харківському районі області. За попередніми даними постраждав 57-річний чоловік”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повітряна тривога на Харківщині пролунала о 21:49. О 22:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на територію регіону залетіли БПЛА. Фіксували кілька груп безпілотників, які прямували одна за одною. Друга група дісталася Харкова після 23 години ночі. О 23:28 начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що ворог завдає ударів по місту. Пізніше стало відомо про приліт по одному з районів на околиці міста. Там “шахед” ударив по приватному будинку, виникла пожежа, поранення отримав чоловік. Після опівночі Мельник поінформував, Що частину БПЛА збила протиповітряна оборона, й небо чисте. Відбій тривоги дали о 00:16. Однак вона звучала ще двічі за ніч: з 00:34 до 01:04 та з 02:37 до 03:07.