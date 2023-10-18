Переименование вокзала в Харькове: первый шаг сделан

В Харькове готовятся переименовать станцию «Харьков-Балашовский» в «Харьков-Слободской». Накануне мэрия объявила общественное обсуждение этого вопроса, а 18 октября решение уже одобрила городская топонимическая комиссия.

О результатах заседания комиссии по топонимике сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Специалисты рекомендовали переименовать станцию. Однако окончательное решение рассмотрят на сессии горсовета.

Напомним, с предложением переименовать «Харьков-Балашовский» в мэрию Харькова обратилось руководство «Укрзалізниці».

Идею смены названия поддерживают активисты проекта «Деколонизация. Украина». Они отметили, что железнодорожный вокзал назвали в честь города на территории РФ. Именно поэтому его название необходимо сменить.

Также во время заседания городской топонимической комиссии рекомендовали установить в Харькове памятный знак работникам-героям КП «Харьковские тепловые сети».