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Переименование вокзала в Харькове: первый шаг сделан

Общество 18:31   18.10.2023
Оксана Горун
Переименование вокзала в Харькове: первый шаг сделан Фото: Харьковский горсовет

В Харькове готовятся переименовать станцию «Харьков-Балашовский» в «Харьков-Слободской». Накануне мэрия объявила общественное обсуждение этого вопроса, а 18 октября решение уже одобрила городская топонимическая комиссия.

О результатах заседания комиссии по топонимике сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Специалисты рекомендовали переименовать станцию. Однако окончательное решение рассмотрят на сессии горсовета.

Напомним, с предложением переименовать «Харьков-Балашовский» в мэрию Харькова обратилось руководство «Укрзалізниці».

Идею смены названия поддерживают активисты проекта «Деколонизация. Украина». Они отметили, что железнодорожный вокзал назвали в честь города на территории РФ. Именно поэтому его название необходимо сменить.

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Также во время заседания городской топонимической комиссии рекомендовали установить в Харькове памятный знак работникам-героям КП «Харьковские тепловые сети».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове готовятся переименовать станцию «Харьков-Балашовский» в «Харьков-Слободской». Накануне мэрия объявила общественное обсуждение этого вопроса, а 18 октября решение уже одобрила городская топонимическая комиссия".