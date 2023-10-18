Перейменування вокзалу в Харкові: перший крок зроблено

В Харкові готуються перейменувати станцію “Харків-Балашовський” на “Харків-Слобідській”. Напередодні мерія оголосила громадське обговорення цього питання, а 18 жовтня рішення вже ухвалила міська топонімічна комісія.

Про результати засідання комісії з топоніміки повідомила пресслужба Харківської міськради. Фахівці рекомендували перейменувати станцію. Проте остаточне рішення розглянуть на сесії міськради.

Нагадаємо, із пропозицією перейменувати “Харків-Балашовський” до мерії Харкова звернулося керівництво “Укрзалізниці”.

Ідею зміни назви підтримують активісти проєкту “Деколонізація. Україна”. Вони наголосили, що залізничний вокзал назвали на честь міста на території РФ. Саме тому його назву необхідно змінити.

Також під час засідання міської топонімічної комісії рекомендували встановити в Харкові пам’ятний знак працівникам-героям КП “Харківські теплові мережі”.