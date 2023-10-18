У Харкові хочуть встановити 16 меморіальних дощок: кому присвятять
Встановити меморіальні дошки у Харкові сьогодні, 18 жовтня, рекомендувала міська комісія з топоніміки.
“Комісія рекомендувала встановлення 13 меморіальних дощок загиблим випускникам шкіл Харкова – учасникам бойових дій проти російського агресора”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
Ще три меморіальні дошки присвятять відомим мешканцям міста:
- колишньому директору Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України Петру Волошину;
- скульптору Сейфаддіну Гурбанову;
- колишньому першому заступнику начальника Харківського військового університету Михайлу Пічугіну.
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Остаточне рішення встановити дошки має ще затвердити виконком міськради.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 18:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Встановити меморіальні дошки у Харкові сьогодні, 18 жовтня, рекомендувала міська комісія з топоніміки".