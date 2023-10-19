Харків – єдиний обласний центр, де гальмують деколонізацію – депутатка
Депутатка Харківської міськради Ірина Гончарова заявила, що на чергове засідання міської комісії з питань топоніміки, яке пройшло 18 жовтня, не винесли жодного перейменування вулиць у місті. У цьому Харків відстає від райцентрів області.
“Перед вами порядок денний. Встановлення меморіальних дощок, пам’ятника тепловикам і перейменування станції “Харків-Балашівський”. Жодного перейменування вулиці. На голосування не внесені навіть ті пропозиції, які давно вже погоджені з експертами та громадськістю. Харків єдиний обласний центр у якому вперто гальмується деколонізація”, – заявила Гончарова в соцмережах та публікації на сторінці Харківської топонімічної групи.
Вона наголосила, що в питанні позбуття російських назв Харків випереджають інші міста області – наприклад, Мерефа, Валки, Ізюм.
“Незабаром закінчиться 6-місячний термін, визначений законом для зміни російських імперських назв. Я вважаю що відбувається саботаж”, – підсумувала вона.
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Нагадаємо, на вчорашньому засіданні міської топонімічної комісії справді не ухвалювали рішень про перейменування вулиць. Проте члени комісії підтримали зміну назви станції “Харків-Балашовський” на “Харків-Слобідській”.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деколонизация, переименование, топонимика, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутатка Харківської міськради Ірина Гончарова заявила, що на чергове засідання міської комісії з питань топоніміки, яке пройшло 18 жовтня, не винесли жодного перейменування вулиць у місті. У цьому Харків відстає від райцентрів області".