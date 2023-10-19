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Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат

Общество 08:10   19.10.2023
Оксана Горун
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат

Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова заявила, что на очередное заседание  городской комиссии по вопросам топонимики, прошедшее 18 октября, не вынесли ни одного переименования улиц в городе. В этом Харьков отстает от райцентров области.

«Перед вами повестка дня. Установка мемориальных досок, памятника тепловикам и переименование станции «Харьков-Балашовский». Ни одного переименования улицы. На голосование не внесены даже те предложения, которые давно согласованы с экспертами и общественностью. Харьков – единственный областной центр, в котором упорно тормозится деколонизация», — заявила Гончарова в соцсетях и публикации на странице Харьковской топонимической группы.

Она подчеркнула, что в вопросе избавления от российских названий Харьков опережают другие города области — например, Мерефа, Валки, Изюм.

«В скором времени истечет 6-месячный срок, определенный законом для смены российских имперских названий. Я считаю, что происходит саботаж», — подытожила она.

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Напомним, на вчерашнем заседании городской топонимической комиссии действительно не принимали решений о переименовании улиц. Однако члены комиссии поддержали смену названия станции «Харьков-Балашовский» на «Харьков-Слободской».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова заявила, что на очередное заседание  городской комиссии по вопросам топонимики, прошедшее 18 октября, не вынесли ни одного переименования улиц в городе. В этом Харьков отстает от райцентров области".