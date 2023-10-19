Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова заявила, что на очередное заседание городской комиссии по вопросам топонимики, прошедшее 18 октября, не вынесли ни одного переименования улиц в городе. В этом Харьков отстает от райцентров области.
«Перед вами повестка дня. Установка мемориальных досок, памятника тепловикам и переименование станции «Харьков-Балашовский». Ни одного переименования улицы. На голосование не внесены даже те предложения, которые давно согласованы с экспертами и общественностью. Харьков – единственный областной центр, в котором упорно тормозится деколонизация», — заявила Гончарова в соцсетях и публикации на странице Харьковской топонимической группы.
Она подчеркнула, что в вопросе избавления от российских названий Харьков опережают другие города области — например, Мерефа, Валки, Изюм.
«В скором времени истечет 6-месячный срок, определенный законом для смены российских имперских названий. Я считаю, что происходит саботаж», — подытожила она.
Читайте также: В Харькове хотят установить 16 мемориальных досок: кому посвятят
Напомним, на вчерашнем заседании городской топонимической комиссии действительно не принимали решений о переименовании улиц. Однако члены комиссии поддержали смену названия станции «Харьков-Балашовский» на «Харьков-Слободской».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: деколонизация, переименование, топонимика, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутат Харьковского горсовета Ирина Гончарова заявила, что на очередное заседание городской комиссии по вопросам топонимики, прошедшее 18 октября, не вынесли ни одного переименования улиц в городе. В этом Харьков отстает от райцентров области".