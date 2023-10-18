В Харькове хотят установить 16 мемориальных досок: кому посвятят

Установить мемориальные доски в Харькове сегодня, 18 октября, рекомендовала городская комиссия по топонимике.

«Комиссия рекомендовала установку 13 мемориальных досок погибшим выпускникам школ Харькова — участникам боевых действий против российского агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Еще три мемориальные доски посвятят известным жителям города:

бывшему директору Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петру Волошину;

скульптору Сейфаддину Гурбанову;

бывшему первому заместителю начальника Харьковского военного университета Михаилу Пичугину.

Окончательное решение установить доски должен еще утвердить исполком горсовета.