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В Харькове хотят установить 16 мемориальных досок: кому посвятят

Общество 18:10   18.10.2023
Оксана Горун
В Харькове хотят установить 16 мемориальных досок: кому посвятят Фото: пресс-служба ХГС

Установить мемориальные доски в Харькове сегодня, 18 октября, рекомендовала городская комиссия по топонимике.

«Комиссия рекомендовала установку 13 мемориальных досок погибшим выпускникам школ Харькова — участникам боевых действий против российского агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Еще три мемориальные доски посвятят известным жителям города:

  • бывшему директору Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петру Волошину;
  • скульптору Сейфаддину Гурбанову;
  • бывшему первому заместителю начальника Харьковского военного университета Михаилу Пичугину.

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Окончательное решение установить доски должен еще утвердить исполком горсовета.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Установить мемориальные доски в Харькове сегодня, 18 октября, рекомендовала городская комиссия по топонимике".