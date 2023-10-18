В Харькове хотят установить 16 мемориальных досок: кому посвятят
Фото: пресс-служба ХГС
Установить мемориальные доски в Харькове сегодня, 18 октября, рекомендовала городская комиссия по топонимике.
«Комиссия рекомендовала установку 13 мемориальных досок погибшим выпускникам школ Харькова — участникам боевых действий против российского агрессора», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Еще три мемориальные доски посвятят известным жителям города:
- бывшему директору Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петру Волошину;
- скульптору Сейфаддину Гурбанову;
- бывшему первому заместителю начальника Харьковского военного университета Михаилу Пичугину.
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Окончательное решение установить доски должен еще утвердить исполком горсовета.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: комиссия, мемориальна доска, топонимика, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 18:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Установить мемориальные доски в Харькове сегодня, 18 октября, рекомендовала городская комиссия по топонимике".