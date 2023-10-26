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Благодаря Клуни в Германии расследуют военные преступления рф на Харьковщине

Мир 18:36   26.10.2023
Оксана Якушко
Благодаря Клуни в Германии расследуют военные преступления рф на Харьковщине

В октябре неправительственная организация Clooney Foundation for Justice (CFJ), основанная известной правозащитницей и международным юристом Амаль Клуни и ее мужем, голливудской звездой Джорджем Клуни, подала три дела в Федеральную прокуратуру Германии с требованием расследовать военные преступления россиян, совершенные в Украине, пишет Forbes.

CFJ представляет 16 пострадавших и семьи жертв, их заявления касаются преступлений, совершенных российскими солдатами в Украине после полномасштабного вторжения РФ.

С начала войны инициатива CFJ Docket, состоящая из юристов- международников и следователей, занимается сбором доказательств и подготовкой материалов с подробным описанием преступлений, совершенных российскими войсками на Украине. Собранные доказательства были использованы для возбуждения разбирательства в Германии по принципу универсальной юрисдикции.

Как сообщает CFJ, все три дела были возбуждены против командиров высшего и среднего звена, признанных вероятными подозреваемыми.

Первый случай касается ракетной атаки, осуществленной российскими бомбардировщиками Ту-22, выпустившими сверхзвуковые ракеты Х-22 по курорту в Одесской области летом 2022 года. Сверхзвуковые ракеты Х-22 являются одними из наименее точных. и самые разрушительные ракеты в российском оружейном арсенале. В результате нападения 22 мирных жителя были убиты и 40 получили серьезные ранения.

Второй случай касается командиров российских сухопутных войск, которые в период с марта по сентябрь 2022 года незаконно задержали, пытали и казнили четырех человек в Харьковской области. Утверждается, что преступления были совершены в рамках широкомасштабной и систематической практики и составили преступления против человечества. CJF возбудил дело совместно с Truth Hounds, ведущей украинской правозащитной организацией, занимающейся документированием жестоких преступлений.

Третий случай касается командиров российских подразделений, причастных к расстрелам, пыткам, сексуальному насилию, грабежам и другим нарушениям, совершенным во время оккупации Киевской области в марте 2022 года. По данным местной администрации, в результате преступлений погибли 177 мирных жителей, 266 домов полностью разрушено, а 2400 гражданских объектов, в том числе 17 школ и детских садов, повреждены или частично разрушены.

Что касается всех трех дел, в протоколе представлены выжившие и семьи жертв.

Как поясняет CFJ: «Если власти Германии сочтут доказательства, представленные против конкретных преступников, убедительными, они смогут возбудить уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых, что позволит их арестовать, экстрадировать и привлечь к ответственности. Ордера на арест могут быть исполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. МУС также может выдавать ордера на арест ключевых подозреваемых. (…) Как только расследование будет начато, The Docket продолжит предоставлять дополнительные доказательства немецкой прокуратуре, координировать свои действия с украинской прокуратурой и оказывать всю необходимую поддержку выжившим и семьям, участвующим в разбирательстве».

На протяжении многих лет немецкие суды лидировали во всем мире в усилиях по судебному преследованию международных преступлений в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, включая преступления, совершенные ИГИЛ, негосударственным субъектом, против Езиды, этно-религиозного меньшинства в Ираке.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 18:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре неправительственная организация Clooney Foundation for Justice (CFJ), основанная известной правозащитницей и международным юристом Амаль Клуни и ее мужем, голливудской звездой Джорджем Клуни, подала три дела в Федеральную прокуратуру Германии с требованием расследовать военные преступления россиян, совершенные в Украине, пишет Forbes.".