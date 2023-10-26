Завдяки Клуні в Німеччині розслідуватимуть військові злочини рф на Харківщині

У жовтні неурядова організація Clooney Foundation for Justice (CFJ), заснована відомою правозахисницею та міжнародним юристом Амаль Клуні та її чоловіком, голлівудською зіркою Джорджем Клуні, подала три справи до Федеральної прокуратури Німеччини з вимогою розслідувати військові злочини, скоєні в Україні, пише Forbes.

CFJ представляє 16 постраждалих і сім’ї жертв, їхні заяви стосуються злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

Від початку війни ініціатива CFJ Docket, що складається з юристів-міжнародників і слідчих, займається збиранням доказів і підготовкою матеріалів з докладним описом злочинів, скоєних російськими військами в Україні. Зібрані докази були використані для порушення розгляду Німеччини за принципом універсальної юрисдикції.

Як повідомляє CFJ, всі три справи було порушено проти командирів вищої та середньої ланки, визнаних ймовірними підозрюваними.

Перший випадок стосується ракетної атаки, здійсненої російськими бомбардувальниками Ту-22, які випустили надзвукові ракети Х-22 на курорт в Одеській області влітку 2022 року. Надзвукові ракети Х-22 є одними з найменш точних і водночас найруйнівніших ракет у російському збройовому арсеналі. Внаслідок нападу 22 мирних мешканців було вбито і 40 отримали серйозні поранення.

Другий випадок стосується командирів російських сухопутних військ, які в період з березня по вересень 2022 року незаконно затримали, катували та стратили чотирьох осіб у Харківській області. Стверджується, що злочини були скоєні в рамках широкомасштабної та систематичної практики та склали злочини проти людства. CJF порушив справу спільно з Truth Hounds, провідною українською правозахисною організацією, яка займається документуванням жорстоких злочинів.

Третій випадок стосується командирів російських підрозділів, причетних до розстрілів, тортур, сексуального насильства, пограбувань та інших порушень, скоєних під час окупації Київської області у березні 2022 року. За даними місцевої адміністрації, внаслідок злочинів загинуло 177 мирних жителів, 266 будинків повністю зруйновано, а 2400 цивільних об’єктів, у тому числі 17 шкіл та дитячих садків, пошкоджено або частково зруйновано.

Що стосується всіх трьох справ, у протоколі представлені сім’ї жертв, які вижили.

Як пояснює CFJ: «Якщо влада Німеччини визнає докази, подані проти конкретних злочинців, переконливими, вони зможуть порушити кримінальне розслідування і видати ордери на арешт підозрюваних, що дозволить їх заарештувати, екстрадувати і притягнути до відповідальності. Ордери на арешт можуть бути виконані в країнах за межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. МКС також може видавати ордери на арешт ключових підозрюваних. (…) Як тільки розслідування буде розпочато, The Docket продовжить надавати додаткові докази німецькій прокуратурі, координувати свої дії з українською прокуратурою та надавати всю необхідну підтримку тим, хто вижив і сім’ям, які беруть участь у розгляді».

Протягом багатьох років німецькі суди лідирували в усьому світі у зусиллях із судового переслідування міжнародних злочинів відповідно до принципу універсальної юрисдикції, включаючи злочини, вчинені ІДІЛ, недержавним суб’єктом проти Єзиди, етно-релігійної меншини в Іраку.

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