Зеленский поблагодарил харьковских пограничников за уничтожение техники рф

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Харьковского пограничного отряда и бригаду «Сталевий кордон».

Зеленский заявил, что хочет сегодня особо отметить украинских пограничников.

«Будет такое время – мы делаем все, чтобы его приблизить – когда пограничники Украины будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. А сейчас многие из них вместе со всеми силами обороны и безопасности сражаются на передовой, чтобы приблизить время мира для Украины», — отметил президент.

«В Донецкой области выполняют задачи и воины Харьковского пограничного отряда – старший солдат Александр Коваленко и старший лейтенант Сергей Сидорский. Спасибо, воины! Купянское направление, бригада «Сталевий кордон» – сержанты Анатолий Павловский, Валерий Покритюк, Николай Билык и старший сержант Максим Базаров. Спасибо вам, воины, за уничтожение российской техники и артиллерии!»