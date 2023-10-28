Live
  • Вс 29.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Зеленский поблагодарил харьковских пограничников за уничтожение техники рф

Общество 21:45   28.10.2023
Оксана Якушко
Зеленский поблагодарил харьковских пограничников за уничтожение техники рф Фото: пресс-служба ОП

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Харьковского пограничного отряда и бригаду «Сталевий кордон».

Зеленский заявил, что хочет сегодня особо отметить украинских пограничников.

«Будет такое время – мы делаем все, чтобы его приблизить – когда пограничники Украины будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. А сейчас многие из них вместе со всеми силами обороны и безопасности сражаются на передовой, чтобы приблизить время мира для Украины», — отметил президент.

«В Донецкой области выполняют задачи и воины Харьковского пограничного отряда – старший солдат Александр Коваленко и старший лейтенант Сергей Сидорский. Спасибо, воины! Купянское направление, бригада «Сталевий кордон» – сержанты Анатолий Павловский, Валерий Покритюк, Николай Билык и старший сержант Максим Базаров. Спасибо вам, воины, за уничтожение российской техники и артиллерии!»

Читайте также: Харьковские пограничники уничтожили спутниковую связь россиян (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов рассказал, сколько транспорта и дорог уничтожили в Харькове
Терехов рассказал, сколько транспорта и дорог уничтожили в Харькове
29.10.2023, 13:41
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
Ветер на Харьковщине усилится в ближайшее время и будет таким до конца суток
28.10.2023, 17:32
Ветер «приземлил» дроны на фронте — командир роты харьковской 92 ОШБр
Ветер «приземлил» дроны на фронте — командир роты харьковской 92 ОШБр
29.10.2023, 12:12
Ночная атака «шахедов», авиаудар и штурмы на Харьковщине — данные Генштаба
Ночная атака «шахедов», авиаудар и штурмы на Харьковщине — данные Генштаба
29.10.2023, 07:12
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковская тренер учит бегунов онлайн, чтоб установить рекорд Украины (сюжет)
Харьковская тренер учит бегунов онлайн, чтоб установить рекорд Украины (сюжет)
29.10.2023, 14:58

Новости по теме:

16:10
49 погибших, из них 1 ребенок, после ракетного удара по магазину под Купянском
10:48
Голову Натальинской сельской военной администрации назначил Зеленский
22:13
Зеленский присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из Харькова
16:19
В Харьковской и Купянской районных госадминистрациях – новые начальники
18:38
Байден сообщил Зеленскому, что США дадут Украине ATACMS – NBC News

Вы читали новость: «Зеленский поблагодарил харьковских пограничников за уничтожение техники рф»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 21:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Харьковского пограничного отряда и бригаду «Сталевий кордон».".