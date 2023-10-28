Зеленский поблагодарил харьковских пограничников за уничтожение техники рф
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Харьковского пограничного отряда и бригаду «Сталевий кордон».
Зеленский заявил, что хочет сегодня особо отметить украинских пограничников.
«Будет такое время – мы делаем все, чтобы его приблизить – когда пограничники Украины будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. А сейчас многие из них вместе со всеми силами обороны и безопасности сражаются на передовой, чтобы приблизить время мира для Украины», — отметил президент.
«В Донецкой области выполняют задачи и воины Харьковского пограничного отряда – старший солдат Александр Коваленко и старший лейтенант Сергей Сидорский. Спасибо, воины! Купянское направление, бригада «Сталевий кордон» – сержанты Анатолий Павловский, Валерий Покритюк, Николай Билык и старший сержант Максим Базаров. Спасибо вам, воины, за уничтожение российской техники и артиллерии!»
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Владимир зеленский, донеччина, купянское направление, пограничник, президент Украины, Харьковский пограничный отряд;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 21:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Харьковского пограничного отряда и бригаду «Сталевий кордон».".