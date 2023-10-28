Зеленський подякував харківським прикордонникам за знищення техніки рф

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував воїнам Харківського прикордонного загону та бригаді «Сталевий кордон».

Зеленський заявив, що хоче сьогодні особливо відзначити українських прикордонників.

«Буде такий час – ми робимо все, щоб його наблизити, – коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони й безпеки б’ється на передовій, аби наблизити час миру для України», – зазначив президент.

«На Донеччині виконують завдання й воїни Харківського прикордонного загону – старший солдат Олександр Коваленко та старший лейтенант Сергій Сидорський. Дякую, воїни! Куп’янський напрямок, бригада «Сталевий кордон» – сержанти Анатолій Павловський, Валерій Покритюк, Микола Білик та старший сержант Максим Базаров. Дякую вам, воїни, за знищення російської техніки та артилерії!» – наголосив Зеленський.