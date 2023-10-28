Зеленський подякував харківським прикордонникам за знищення техніки рф
У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував воїнам Харківського прикордонного загону та бригаді «Сталевий кордон».
Зеленський заявив, що хоче сьогодні особливо відзначити українських прикордонників.
«Буде такий час – ми робимо все, щоб його наблизити, – коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони й безпеки б’ється на передовій, аби наблизити час миру для України», – зазначив президент.
«На Донеччині виконують завдання й воїни Харківського прикордонного загону – старший солдат Олександр Коваленко та старший лейтенант Сергій Сидорський. Дякую, воїни! Куп’янський напрямок, бригада «Сталевий кордон» – сержанти Анатолій Павловський, Валерій Покритюк, Микола Білик та старший сержант Максим Базаров. Дякую вам, воїни, за знищення російської техніки та артилерії!» – наголосив Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Владимир зеленский, донеччина, купянское направление, пограничник, президент Украины, сталевий кордон, Харьковский пограничный отряд;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 21:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував воїнам Харківського прикордонного загону та бригаді «Сталевий кордон».".