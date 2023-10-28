Харківські прикордонники знищили супутниковий зв’язок росіян (відео)
Фото: фейсбук 92 ОМБр
Дронами прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» атакували росіян на Лиманському напрямку.
Харківські прикордонники знищили антену супутникового зв’язку завдяки дрону та дали ворогові добре прикурити.
Бійці вистежили опорний пункт росіян завдяки антені та атакували ворога.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: антена, БПЛА, дрон, лиманское направление, пограничники, спутниковая связь, сталевий кордон;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 13:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дронами прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» атакували росіян на Лиманському напрямку. ".