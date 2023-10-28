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Харківські прикордонники знищили супутниковий зв’язок росіян (відео)

Події 13:01   28.10.2023
Оксана Якушко
Харківські прикордонники знищили супутниковий зв’язок росіян (відео) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Дронами прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» атакували росіян на Лиманському напрямку. 

Харківські прикордонники знищили антену супутникового зв’язку завдяки дрону та дали ворогові добре прикурити.

Бійці вистежили опорний пункт росіян завдяки антені та атакували ворога.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2023 в 13:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дронами прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» атакували росіян на Лиманському напрямку. ".