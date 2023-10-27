День української писемності. Як харківські прикордонники «вітають» росіян

Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу до дня української писемності та мови запустили флешмоб «Мова – це зброя».

«У День української писемності та мови окупанти, швидше за все, не візьмуть участі у написанні радіодиктанту. Тому прикордонники бригади «Сталевий кордон» подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів «прямим наведенням», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

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