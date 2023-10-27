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День української писемності. Як харківські прикордонники «вітають» росіян

Суспільство 12:34   27.10.2023
Вікторія Яковенко
День української писемності. Як харківські прикордонники «вітають» росіян

Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу до дня української писемності та мови запустили флешмоб «Мова – це зброя».

«У День української писемності та мови окупанти, швидше за все, не візьмуть участі у написанні радіодиктанту. Тому прикордонники бригади «Сталевий кордон» подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів «прямим наведенням», – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Бійці на боєприпасах писали українські вірші. Такі «вибухові привіти» запускали ворогу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу до дня української писемності та мови запустили флешмоб «Мова – це зброя».".