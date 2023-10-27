День украинской письменности. Как харьковские пограничники «поздравили» врага
Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ко дню украинской письменности и языка запустили флешмоб «Язык – это оружие».
«В День украинской письменности и языка оккупанты, скорее всего, не примут участия в написании радиодиктанта. Поэтому пограничники бригады «Сталевий кордон» позаботились, чтобы знания по украинскому языку попали в головы врагов «прямой наводкой», — сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Бойцы на боеприпасах писали украинские стихи. Такие «взрывные приветы» запускали врагу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, гпсу, письменность, пограничники, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления ко дню украинской письменности и языка запустили флешмоб «Язык – это оружие».".