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Харьковские пограничники уничтожили спутниковую связь россиян (видео)

Происшествия 13:01   28.10.2023
Оксана Якушко
Харьковские пограничники уничтожили спутниковую связь россиян (видео) Фото: Facebook 92 ОМБр

Дронами пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» атаковали россиян на Лиманском направлении.

Харьковские пограничники уничтожили антенну спутниковой связи благодаря дрону и дали врагу хорошо прикурить.

Бойцы выследили опорный пункт россиян благодаря антене и атаковали врага.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 13:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дронами пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» атаковали россиян на Лиманском направлении.".