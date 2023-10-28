Харьковские пограничники уничтожили спутниковую связь россиян (видео)
Фото: Facebook 92 ОМБр
Дронами пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» атаковали россиян на Лиманском направлении.
Харьковские пограничники уничтожили антенну спутниковой связи благодаря дрону и дали врагу хорошо прикурить.
Бойцы выследили опорный пункт россиян благодаря антене и атаковали врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: антена, БПЛА, дрон, лиманское направление, пограничники, спутниковая связь;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 13:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дронами пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» атаковали россиян на Лиманском направлении.".