Харьковчане платят за беседки в гидропарке мужчине, который захватил землю

Беседки в Удянском (Октябрьском) гидропарке сдает посетителям в аренду деятель, который сам не платил за них ни копейки, заняв землю самовольно. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Нехитрый бизнес организовал 31-летний житель Харькова.

«Мужчина самовольно занял земельный участок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Уды, расположенной в пределах Октябрьского гидропарка на территории спасательной станции «Октябрьский гидропарк». Впоследствии мужчина построил там беседки, которые сдавал в аренду и получал за это деньги», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд уже признал мужчину виновным в самовольном занятии земельного участка. Однако землю он так и не освободил.

«Продолжает использовать в коммерческих целях по своему усмотрению, что наносит ущерб интересам государства. В частности, самовольное занятие ответчиком земельного участка лишает ХГС права использовать его по целевому назначению, а также лишает отдельных лиц права безвозмездно и беспрепятственно посещать территорию водоема», — подчеркнули прокуроры.

Поэтому прокуратура обратилась в суд еще раз — требуя, чтобы «бизнесмен» освободил незаконно занятую землю. Производство открыл Октябрьский райсуд, разбирательство продолжается.