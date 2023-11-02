Харьковчане платят за беседки в гидропарке мужчине, который захватил землю
Беседки в Удянском (Октябрьском) гидропарке сдает посетителям в аренду деятель, который сам не платил за них ни копейки, заняв землю самовольно. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Нехитрый бизнес организовал 31-летний житель Харькова.
«Мужчина самовольно занял земельный участок в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Уды, расположенной в пределах Октябрьского гидропарка на территории спасательной станции «Октябрьский гидропарк». Впоследствии мужчина построил там беседки, которые сдавал в аренду и получал за это деньги», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Суд уже признал мужчину виновным в самовольном занятии земельного участка. Однако землю он так и не освободил.
«Продолжает использовать в коммерческих целях по своему усмотрению, что наносит ущерб интересам государства. В частности, самовольное занятие ответчиком земельного участка лишает ХГС права использовать его по целевому назначению, а также лишает отдельных лиц права безвозмездно и беспрепятственно посещать территорию водоема», — подчеркнули прокуроры.
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Поэтому прокуратура обратилась в суд еще раз — требуя, чтобы «бизнесмен» освободил незаконно занятую землю. Производство открыл Октябрьский райсуд, разбирательство продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидропарк, земля, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Беседки в Удянском (Октябрьском) гидропарке сдает посетителям в аренду деятель, который сам не платил за них ни копейки, заняв землю самовольно. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура".