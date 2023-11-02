Харків’яни платять за альтанки в гідропарку чоловікові, який захопив землю
Альтанки в Удянському (Жовтневому) гідропарку здає відвідувачам в оренду діяч, який сам не платив за них жодної копійки, зайнявши землю самовільно. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Нехитрий бізнес організував 31-річний мешканець Харкова.
“Чоловік самовільно зайняв земельну ділянку в водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі річки Уди, яка розташована в межах Жовтневого гідропарку на території рятувальної станції “Жовтневий гідропарк”. Згодом чоловік побудував там альтанки, які здавав в оренду та отримував за це гроші“, – повідомила пресслужба прокуратури.
Суд уже визнав чоловіка винним у самовільному зайнятті земельної ділянки. Однак землю він так і не звільнив.
“Продовжує використовувати в комерційних цілях на власний розсуд, що завдає шкоди інтересам держави. Зокрема, самовільне зайняття відповідачем земельної ділянки позбавляє ХМР права використовувати її за цільовим призначенням, а також позбавляє окремих осіб права безоплатно та безперешкодно відвідувати територію водойми”, – наголосили прокурори.
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Тому прокуратура звернулася до суду ще раз – вимагаючи, щоб “бізнесмен” звільнив незаконно зайняту землю. Провадження відкрив Жовтневий райсуд, розгляд триває.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидропарк, земля, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 08:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Альтанки в Удянському (Жовтневому) гідропарку здає відвідувачам в оренду діяч, який сам не платив за них жодної копійки, зайнявши землю самовільно. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура".