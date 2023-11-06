Задушил брата на глазах у матери: в Харькове убийцу посадили на 7 лет

В Харькове 33-летний мужчина, задушивший родного брата, получил приговор.

Инцидент произошел 31 января в квартире на проспекте Героев Сталинграда, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Вечером того дня мужчина вернулся домой, где жил вместе со старшим братом и матерью, и увидел, что его родственник находится в нетрезвом состоянии и ведет себя агрессивно. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Младший брат ударил оппонента, а когда тот упал на пол, сел на него сверху и стал душить», — рассказали правоохранители.

Мать кричала и требовала прекратить, однако мужчина не реагировал на нее и продолжал душить брата. Женщина вызвала полицию. Правоохранители смогли оттащить убийцу от родственника, однако у потерпевшего уже отсутствовало дыхание.

В суде мужчина признался в преступлении. Его признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 7 лет.