Задушив брата на очах у матері: у Харкові вбивцю посадили на 7 років

У Харкові 33-річний чоловік, який задушив рідного брата, отримав вирок.

Інцидент стався 31 січня у квартирі на проспекті Героїв Сталінграда, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Увечері того дня чоловік повернувся додому, де мешкав разом зі старшим братом і матір’ю, та побачив, що його родич знаходиться у нетверезому стані і поводиться агресивно. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Молодший брат вдарив свого опонента, а коли той впав на підлогу, сів на нього зверху і став душити», – розповіли правоохоронці.

Матір кричала і вимагала припинити, однак чоловік не реагував на неї і продовжував душити брата. Жінка викликала поліцію. Правоохоронці змогли відтягнути вбивцю від родича, однак у потерпілого вже було відсутнє дихання.

У суді чоловік зізнався у злочині. Його визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років.