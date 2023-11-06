Задушив брата на очах у матері: у Харкові вбивцю посадили на 7 років
У Харкові 33-річний чоловік, який задушив рідного брата, отримав вирок.
Інцидент стався 31 січня у квартирі на проспекті Героїв Сталінграда, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Увечері того дня чоловік повернувся додому, де мешкав разом зі старшим братом і матір’ю, та побачив, що його родич знаходиться у нетверезому стані і поводиться агресивно. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Молодший брат вдарив свого опонента, а коли той впав на підлогу, сів на нього зверху і став душити», – розповіли правоохоронці.
Матір кричала і вимагала припинити, однак чоловік не реагував на неї і продовжував душити брата. Жінка викликала поліцію. Правоохоронці змогли відтягнути вбивцю від родича, однак у потерпілого вже було відсутнє дихання.
У суді чоловік зізнався у злочині. Його визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 7 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 33-річний чоловік, який задушив рідного брата, отримав вирок.".