Подвійне вбивство під час окупації Куп’янська: прокуратура викрила чоловіка
Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який вчинив подвійне вбиство в окупованому Куп’янську.
За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про події 29 березня 2022 року. Злочинець мав неприязні стосунки зі співмешканцем своєї матері. Під час чергової сварки він схопив дерев’яну палицю, якою почав жорстоко бити вітчима по голові та тулубу на очах у свідків.
Від отриманих травм вітчим помер, додали правоохоронці.
Проте і на цьому зловмисник не зупинився. Він вступив у конфлікт ще з одним присутнім в будинку чоловіком та накинувся на нього з палицею. За життя потерпілого боролись медики, проте він помер у лікарні за тиждень після побиття.
Правоохоронці заочно повідомили 31-річному чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства та за фактом умисного вбивства з хуліганських мотивів, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 ККУ).
Фігуранта планують оголосити у розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині чоловіка, який вчинив подвійне вбиство в окупованому Куп’янську.".