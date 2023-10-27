Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину

Происшествия 14:46   27.10.2023
Виктория Яковенко
Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который совершил двойное убийство в оккупированном Купянске.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о событиях 29 марта 2022 года. Преступник имел неприязненные отношения с сожителем своей матери. Во время очередной ссоры он схватил деревянную палку, которой начал жестоко избивать отчима по голове и туловище на глазах у свидетелей.

От полученных травм отчим погиб, добавили правоохранители.

Однако и на этом злоумышленник не остановился. Он вступил в конфликт с еще одним присутствующим в доме мужчиной и набросился на него с палкой. За жизнь потерпевшего боролись медики, однако он погиб в больнице через неделю после избиения.

Правоохранители заочно сообщили 31-летнему мужчине о подозрении по факту умышленного убийства и по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам, совершенному лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Фигуранта планируют объявить в розыск.

Читайте также: Одну женщину обворовал, другую – убил: на Харьковщине осудили мужчину

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33

Новости по теме:

21:49
Россияне не могут пройти вдоль железной дороги, ведущей на Купянск — Машовец
13:10
«Есть угроза для гражданских» – Коваленко о попытках наступления РФ на Купянск
07:48
Подтвержденных успехов у РФ под Купянском нет — ISW
12:26
«Купянск, Авдеевка – тяжелые бои» — Зеленский о ситуации на фронте
12:54
«Купянск оккупанты всерьез хотят захватить» — военный

Вы читали новость: «Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который совершил двойное убийство в оккупированном Купянске.".