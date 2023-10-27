Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который совершил двойное убийство в оккупированном Купянске.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о событиях 29 марта 2022 года. Преступник имел неприязненные отношения с сожителем своей матери. Во время очередной ссоры он схватил деревянную палку, которой начал жестоко избивать отчима по голове и туловище на глазах у свидетелей.

От полученных травм отчим погиб, добавили правоохранители.

Однако и на этом злоумышленник не остановился. Он вступил в конфликт с еще одним присутствующим в доме мужчиной и набросился на него с палкой. За жизнь потерпевшего боролись медики, однако он погиб в больнице через неделю после избиения.

Правоохранители заочно сообщили 31-летнему мужчине о подозрении по факту умышленного убийства и по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам, совершенному лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ).

Фигуранта планируют объявить в розыск.