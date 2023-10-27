Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину
Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который совершил двойное убийство в оккупированном Купянске.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о событиях 29 марта 2022 года. Преступник имел неприязненные отношения с сожителем своей матери. Во время очередной ссоры он схватил деревянную палку, которой начал жестоко избивать отчима по голове и туловище на глазах у свидетелей.
От полученных травм отчим погиб, добавили правоохранители.
Однако и на этом злоумышленник не остановился. Он вступил в конфликт с еще одним присутствующим в доме мужчиной и набросился на него с палкой. За жизнь потерпевшего боролись медики, однако он погиб в больнице через неделю после избиения.
Правоохранители заочно сообщили 31-летнему мужчине о подозрении по факту умышленного убийства и по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам, совершенному лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины, п. 7 п. 13 ч. 2 ст. 115 УКУ).
Фигуранта планируют объявить в розыск.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 14:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине мужчину, который совершил двойное убийство в оккупированном Купянске.".