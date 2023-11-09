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«Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)

Общество 13:23   09.11.2023
Виктория Яковенко
«Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении бойцы 25 бригады им. князя Аскольда Нацгвардии Украины взяли в плен двух военных армии РФ.

«Нас пригнали сюда на усиление позиций. Бросили нас. И расхлебывайте сами, как хотите. Как будто нацисты здесь, нам говорили защищать мирное население, нам такое говорят», — рассказали россияне.

В видео украинские защитники отметили, что у пленников «есть шанс на жизнь», их планируют обменять.

Внимание! В видео есть нецензурная лексика.

 

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы 25 бригады им. князя Аскольда Нацгвардии Украины взяли в плен двух военных армии РФ.".