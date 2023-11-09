«Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении бойцы 25 бригады им. князя Аскольда Нацгвардии Украины взяли в плен двух военных армии РФ.

«Нас пригнали сюда на усиление позиций. Бросили нас. И расхлебывайте сами, как хотите. Как будто нацисты здесь, нам говорили защищать мирное население, нам такое говорят», — рассказали россияне.

В видео украинские защитники отметили, что у пленников «есть шанс на жизнь», их планируют обменять.

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