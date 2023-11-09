«Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении бойцы 25 бригады им. князя Аскольда Нацгвардии Украины взяли в плен двух военных армии РФ.
«Нас пригнали сюда на усиление позиций. Бросили нас. И расхлебывайте сами, как хотите. Как будто нацисты здесь, нам говорили защищать мирное население, нам такое говорят», — рассказали россияне.
В видео украинские защитники отметили, что у пленников «есть шанс на жизнь», их планируют обменять.
Внимание! В видео есть нецензурная лексика.
Читайте также: «Мы мешаем и им жить, и нам» — россиянин сдался в плен к харьковским воинам
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, защитники, Купянское, направление, пленные, рф;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Бросили нас». Двух россиян взяли в плен на Купянском направлении (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы 25 бригады им. князя Аскольда Нацгвардии Украины взяли в плен двух военных армии РФ.".