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«Мы мешаем и им жить, и нам» — россиянин сдался в плен к харьковским воинам

Общество 20:46   03.11.2023
Виктория Яковенко
«Мы мешаем и им жить, и нам» — россиянин сдался в плен к харьковским воинам

В харьковскую 92-ю ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко добровольно сдался в плен военный РФ Роман Афонин 1980 года рождения.

Бойцам харьковской бригады россиянин рассказал, что год воевал против Украины. Он отметил, что ранее работал в Москве экскаваторщиком, а в армию призвали за повесткой. По его словам, на территории Украины «не воевал, а копал».

«Ребята сдавайтесь, хватит воевать. Война бессмысленная, устали все уже. Мы мешаем и им жить, и нам, от семьи оторваны все. Сдавайте. Всех вас пугает, что здесь пытают, насилуют, ломают руки, ноги, ничего этого на самом деле нет. Ко мне относятся хорошо, делали первую медицинскую помощь. Все хорошо, кормят отлично. Скоро меня обменяют и я буду скоро дома, с родными. И больше я не хочу никакой войны. И вам это, ребята, советую», – сказал Афонин.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 20:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковскую 92-ю ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко добровольно сдался в плен военный РФ Роман Афонин 1980 года рождения.".