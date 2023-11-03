Ми заважаємо і їм жити, і нам – росіянин здався у полон до харківських воїнів

До харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка добровільно здався у полон військовий РФ Роман Афонін 1980 року народження.

Бійцям харківської бригади росіянин розповів, що рік воював проти України. Зазначив, що раніше працював у Москві екскаваторником, а до армії призвали за повісткою. За його словами, на території України «не воював, а копав».

«Хлопці здавайтеся, вистачить воювати. Війна безглузда, втомилися вже всі. Ми заважаємо і їм жити, і нам, від сім’ї відірвані всі. Здавайтеся. Усіх вас лякає, що тут катують, ґвалтують, ламають руки, ноги, нічого цього насправді немає. До мене ставляться добре, робили першу медичну допомогу. Все добре, годують добре. Скоро мене обміняють і я скоро буду вдома, з рідними. І більше я не хочу жодної війни. І вам це, хлопці, раджу», – сказав Афонін.