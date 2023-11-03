Ми заважаємо і їм жити, і нам – росіянин здався у полон до харківських воїнів
До харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка добровільно здався у полон військовий РФ Роман Афонін 1980 року народження.
Бійцям харківської бригади росіянин розповів, що рік воював проти України. Зазначив, що раніше працював у Москві екскаваторником, а до армії призвали за повісткою. За його словами, на території України «не воював, а копав».
«Хлопці здавайтеся, вистачить воювати. Війна безглузда, втомилися вже всі. Ми заважаємо і їм жити, і нам, від сім’ї відірвані всі. Здавайтеся. Усіх вас лякає, що тут катують, ґвалтують, ламають руки, ноги, нічого цього насправді немає. До мене ставляться добре, робили першу медичну допомогу. Все добре, годують добре. Скоро мене обміняють і я скоро буду вдома, з рідними. І більше я не хочу жодної війни. І вам це, хлопці, раджу», – сказав Афонін.
Читайте також: “Який Куп’янськ? Іванівку взяти не можуть!” – одкровення окупанта (аудіо)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 бригада, воевать, военный, плен, россиянин, рф, сдался, Харьковская;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ми заважаємо і їм жити, і нам – росіянин здався у полон до харківських воїнів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 20:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка добровільно здався у полон військовий РФ Роман Афонін 1980 року народження.".