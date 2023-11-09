«Кинули нас». Двох росіян взяли в полон на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку бійці 25 бригади ім. князя Аскольда Нацгвардії України взяли в полон двох військових армії РФ.

«Нас пригнали сюди на посилення позицій. Кинули нас. І розхльобуйте самі, як хочете. Нібито нацисти тут, нам казали захищати мирне населення, нам таке кажуть», – розповіли росіяни.

У відео українські захисники зазначили, що у полонених «є шанс на життя», їх планують обміняти.

Увага! У відео є нецензурна лексика.