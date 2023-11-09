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«Кинули нас». Двох росіян взяли в полон на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 13:23   09.11.2023
Вікторія Яковенко
«Кинули нас». Двох росіян взяли в полон на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку бійці 25 бригади ім. князя Аскольда Нацгвардії України взяли в полон двох військових армії РФ.

«Нас пригнали сюди на посилення позицій. Кинули нас. І розхльобуйте самі, як хочете. Нібито нацисти тут, нам казали захищати мирне населення, нам таке кажуть», – розповіли росіяни.

У відео українські захисники зазначили, що у полонених «є шанс на життя», їх планують обміняти.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

 

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку бійці 25 бригади ім. князя Аскольда Нацгвардії України взяли в полон двох військових армії РФ.".