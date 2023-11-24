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Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых

Общество 18:32   24.11.2023
Елена Нагорная
Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых Фото: Радиотрек

Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев предлагает ряд решений, как усиливать украинское войско в условиях, что мобилизационный потенциал в нашей стране не такой большой, как у противника.

Немичев в частности предлагает:
— дать возможность добровольно мобилизоваться заключенным и людям с судимостью (кроме тяжких преступлений);
— уменьшить призывной возраст, для начала хотя бы до 25 лет;
— мобилизовать студентов, получающих второе и более высшее образование.

«Едва ли не самой большой проблемой только мобилизованных является отсутствие мотивации и подготовки. Первое можно исправить внедряя идеологические аспекты — привитие военной культуры, лекции по истории и традициям подразделений. Второе, конечно же учениями и тренировками. Солдат должен понимать, что его не отправят на фронт, прежде чем он не получит все необходимые знания и навыки, которые позволят ему умело вести бой», — пишет Немичев.

Харьковчанин выступает за рекрутинговые кампании, так как люди, по его мнению, избегают мобилизации из-за страха неизвестности.

«Дайте им понять, куда они попадут. Время еще есть, пока что», — добавляет Немичев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев предлагает ряд решений, как усиливать украинское войско в условиях, что мобилизационный потенциал в нашей стране не такой большой, как у противника.".