Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых

Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев предлагает ряд решений, как усиливать украинское войско в условиях, что мобилизационный потенциал в нашей стране не такой большой, как у противника.

Немичев в частности предлагает:

— дать возможность добровольно мобилизоваться заключенным и людям с судимостью (кроме тяжких преступлений);

— уменьшить призывной возраст, для начала хотя бы до 25 лет;

— мобилизовать студентов, получающих второе и более высшее образование.

«Едва ли не самой большой проблемой только мобилизованных является отсутствие мотивации и подготовки. Первое можно исправить внедряя идеологические аспекты — привитие военной культуры, лекции по истории и традициям подразделений. Второе, конечно же учениями и тренировками. Солдат должен понимать, что его не отправят на фронт, прежде чем он не получит все необходимые знания и навыки, которые позволят ему умело вести бой», — пишет Немичев.

Харьковчанин выступает за рекрутинговые кампании, так как люди, по его мнению, избегают мобилизации из-за страха неизвестности.

«Дайте им понять, куда они попадут. Время еще есть, пока что», — добавляет Немичев.