Немичев из Kraken предлагает добровольно мобилизировать заключенных и судимых
Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев предлагает ряд решений, как усиливать украинское войско в условиях, что мобилизационный потенциал в нашей стране не такой большой, как у противника.
Немичев в частности предлагает:
— дать возможность добровольно мобилизоваться заключенным и людям с судимостью (кроме тяжких преступлений);
— уменьшить призывной возраст, для начала хотя бы до 25 лет;
— мобилизовать студентов, получающих второе и более высшее образование.
«Едва ли не самой большой проблемой только мобилизованных является отсутствие мотивации и подготовки. Первое можно исправить внедряя идеологические аспекты — привитие военной культуры, лекции по истории и традициям подразделений. Второе, конечно же учениями и тренировками. Солдат должен понимать, что его не отправят на фронт, прежде чем он не получит все необходимые знания и навыки, которые позволят ему умело вести бой», — пишет Немичев.
Харьковчанин выступает за рекрутинговые кампании, так как люди, по его мнению, избегают мобилизации из-за страха неизвестности.
«Дайте им понять, куда они попадут. Время еще есть, пока что», — добавляет Немичев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, ГУР, мобилизация, Немичев, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев предлагает ряд решений, как усиливать украинское войско в условиях, что мобилизационный потенциал в нашей стране не такой большой, как у противника.".