Командир «Kraken» Немичев высказался о демобилизации
Фото: telegram Константина Немичева
Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже два (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое же количество бойцов, на те же должности и позиции, которые были заняты. Следует вопрос, каким будет качество новых мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюет, это люди с бесценным опытом и боевыми навыками.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: демобилизация, Немичев;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:43;
Корреспондент Константин Немичев, начштаба спецподразделения ГУР МО "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже два (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое…".