Командир «Kraken» Немичев высказался о демобилизации

Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже два (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое же количество бойцов, на те же должности и позиции, которые были заняты. Следует вопрос, каким будет качество новых мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюет, это люди с бесценным опытом и боевыми навыками.