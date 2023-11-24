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Командир «Kraken» Немичев высказался о демобилизации

Общество 11:43   24.11.2023
Константин Немичев
начштаба спецподразделения ГУР МО "Kraken"
Командир «Kraken» Немичев высказался о демобилизации Фото: telegram Константина Немичева

Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже два (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое же количество бойцов, на те же должности и позиции, которые были заняты. Следует вопрос, каким будет качество новых мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюет, это люди с бесценным опытом и боевыми навыками.

Автор: Константин Немичев, начштаба спецподразделения ГУР МО "Kraken"
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 11:43;

  • Корреспондент Константин Немичев, начштаба спецподразделения ГУР МО "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже два (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое…".