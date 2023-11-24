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Командир “Kraken” Немічев висловився про демобілізацію

Політика 11:43   24.11.2023
Костянтин Немічев
начштабу спецпідрозділу ГУР МО "Kraken"
Командир “Kraken” Немічев висловився про демобілізацію Фото: телеграм Костянтина Немічева

Щоб провести грамотну демобілізацію тих, хто зараз на фронті вже два (а дехто і більше) роки, треба мобілізувати мінімум таку ж кількість бійців, на ті ж самі посади та позиції, що були зайняті. Випливає питання, якою буде якість нових мобілізованих, тому що ті, хто вже майже два роки воює, це люди з неоціненним досвідом та бойовими навичками.

Автор: Костянтин Немічев, начштабу спецпідрозділу ГУР МО "Kraken"
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 11:43;

  • Кореспондент Костянтин Немічев, начштабу спецпідрозділу ГУР МО "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб провести грамотну демобілізацію тих, хто зараз на фронті вже два (а дехто і більше) роки, треба мобілізувати мінімум таку…".