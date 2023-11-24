Командир “Kraken” Немічев висловився про демобілізацію

Щоб провести грамотну демобілізацію тих, хто зараз на фронті вже два (а дехто і більше) роки, треба мобілізувати мінімум таку ж кількість бійців, на ті ж самі посади та позиції, що були зайняті. Випливає питання, якою буде якість нових мобілізованих, тому що ті, хто вже майже два роки воює, це люди з неоціненним досвідом та бойовими навичками.