Підрозділ буде знекровлений – командир “Ахіллеса” про демобілізацію
Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що демобілізація в ЗСУ може призвести до великих втрат особового складу та територій.
“От уявіть, що через 10 місяців вийшла норма закону, яка дозволила в законний спосіб, наприклад, у підрозділі, який я маю честь очолювати, хлопцям, які воюють разом зі мною з початку повномасштабної війни, з першого дня, і знаходяться весь час в бойових діях, піти додому. У кожного сім’я, звісно, скаже: “Ти виконав бойовий обов’язок”. І хлопці повернуться додому. Підрозділ буде знекровлений. Я не зможу надалі виконувати бойові завдання так чи інакше. Якщо це екстраполювати на всі Сили оборони, це понад 80 тисяч військовослужбовців, які зможуть піти додому. Це люди, які мають неоціненний, унікальний досвід бойових дій з противником, котрий також видозмінюється. На місце тих, хто демобілізується, прийдуть нові, молоді, ті, які не мають бойового досвіду. І цьому не можна навчити. Це потрібно відчути та пройти. Як офіцери, так і сержанти та солдати. Відповідно, офіцери недосвідчені будуть керувати недосвідченим особовим складом. До чого це призведе? Це призведе до того, що ми будемо втрачати у великому відсотку особовий склад на полі бою і як наслідок ми будемо втрачати території“, – поділився своєю думкою про демобілізацію командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” Юрій Федоренко в етері нацмарафону.
Він також переконував українських чоловіків мобілізуватись у військо, бо лише разом можливо захистити свої родини та домівки.
“У складі професійної команди, на якій би посаді ти не проходив службу в Збройних сили України, ти можеш бути ефективний. На поточний момент Збройні сили України, Сили оборони загалом налаштовують процеси так, щоб виключно підготовлені військовослужбовці знаходилися на передній лінії виконання завдань. Підрозділ “Ахіллес” також зацікавлений, і виключно підготовлений особовий склад знаходиться на передній лінії”, – наголосив Федоренко.
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Він запевнив, що зараз кожен новобранець проходить якісний загальний військовий вишкіл. Ніхто не опиняється на лінії фронту “прямо з військкомату”. Але саме в цьому намагаються переконати українців росіяни, запускаючи свої ІПсО проти мобілізації.
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- Категорії: Події, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, війна, демобилизация, закон, мобілізація, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що демобілізація в ЗСУ може призвести до великих втрат особового складу та територій".