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Подразделение будет обескровлено — командир «Ахиллеса» о демобилизации

Общество 09:59   15.04.2024
Оксана Горун
Подразделение будет обескровлено — командир «Ахиллеса» о демобилизации Скриншот

Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что демобилизация в ВСУ может привести к большим потерям личного состава и территорий.

«Вот представьте, что через 10 месяцев вышла норма закона, которая позволила законным способом, например, в подразделении, которое я имею честь возглавлять, ребятам, воюющим вместе со мной с начала полномасштабной войны, с первого дня, и находящимся все время в боевых действиях, пойти домой. В каждой семье, конечно, скажут: «Ты исполнил воинский долг». И ребята вернутся домой. Подразделение будет обескровлено. Я не смогу в дальнейшем выполнять боевые задачи так или иначе. Если представлять все Силы обороны, это более 80 тысяч военнослужащих, которые смогут уйти домой. Это люди, у которых бесценный, уникальный, опыт боевых действий с противником, который также видоизменяется. На место демобилизуемых придут новые, молодые, не имеющие боевого опыта. И этому нельзя научить. Это нужно ощутить и пройти. Как офицеры, так и сержанты и солдаты. Соответственно, офицеры неопытные будут руководить неопытным личным составом. К чему это приведет? Это приведет к тому, что мы будем терять в большом проценте личный состав на поле боя и, как следствие, мы будем терять территории», — поделился своим мнением о демобилизации командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире нацмарафона.

Он также убеждал украинских мужчин мобилизироваться в войско, потому что только вместе возможно защитить свои семьи и дома.

«В составе профессиональной команды, на какой бы должности ты ни проходил службу в Вооруженных силах Украины, ты можешь быть эффективным. В настоящее время Вооруженные силы Украины, Силы обороны в целом настраивают процессы так, чтобы исключительно подготовленные военнослужащие находились на передней линии выполнения задач. Подразделение «Ахиллес» также заинтересовано, и исключительно подготовленный личный состав находится на передней линии», — подчеркнул Федоренко.

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Он заверил, что сейчас каждый новобранец проходит качественную общую военную подготовку. Никто не оказывается на линии фронта «прямиком из военкомата». Но именно в этом пытаются убедить украинцев россияне, запуская свои ИПсО против мобилизации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что демобилизация в ВСУ может привести к большим потерям личного состава и территорий".