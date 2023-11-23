«Должно быть добровольно» — Немичев из Kraken поднял вопрос демобилизации

Основатель и один из командиров спецподразделения «Kraken» ГУР МО харьковчанин Константин Немичев высказался по поводу демобилизации военных, участвующих в боевых действиях уже длительное время.

В своем Telegram-канале Немичев отметил, что это сложный, но необходимый процесс. Он заявил, что в первую очередь демобилизованные должны быть военные, срок службы которых превышает 24 месяца.

«Чтобы провести грамотную демобилизацию тех, кто сейчас на фронте уже 2 (а некоторые и больше) года, нужно мобилизовать минимум такое же количество бойцов, на те же должности и позиции, которые были заняты. Следует вопрос, каким будет качество новых мобилизованных, потому что те, кто уже почти два года воюет, это люди с бесценным опытом и боевыми навыками», — подчеркнул Немичев.

Он добавил, что очень большой процент людей с первой волны – это добровольцы, главным преимуществом которых является сверхвысокая мотивация, которой не хватает мобилизованным.

«Мы столкнемся с тем, что новые бойцы будут менее образованными в военном деле и низкой моральной составляющей. Одним из решений такой проблемы станет поэтапная и последовательная демобилизация. Процент новобранцев в подразделениях не должен превышать процента опытных военных, чтобы не сорвать плановую работу на передовой», — отметил харьковчанин.

Немичев предлагает уже сейчас внедрить механизм, по которому возможно начать ротацию отдельных бойцов на уже прошедших обучение мобилизованных и нуждающихся в «обкатках» в бою.

«Демобилизация обязательно должна быть добровольной. Государство должно дать возможность продолжать службу воинам, желающим этого и поощрять их. Всё это реально. Но нужно понимать, что это большая реформа, к которой нужно подойти максимально компетентно. Мы не россия и мобилизационный потенциал у нас гораздо меньше. Поэтому важным фактором является удачное реформирование мобилизационных мероприятий», — добавил Немичев.