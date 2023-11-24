Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих
Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев пропонує низку рішень, як посилювати українське військо в умовах, коли мобілізаційний потенціал у нашій країні не такий великий, як у супротивника.
Немічев зокрема пропонує:
– дати можливість добровільно мобілізуватися увʼязненим та людям з судимістю (окрім тяжких злочинів);
– зменшити призовний вік, для початку хоча б до 25 років;
– мобілізовувати студентів, що отримують другу та більше вищу освіту.
“Чи не найбільшою проблемою щойно мобілізованих є відсутність мотивації та підготовки. Перше можна виправити впроваджуючи ідеологічні аспекти – прищеплення військової культури, лекції з історії та традицій підрозділів. Друге, звісно ж навчаннями та тренуваннями. Солдат повинен розуміти, що його не відправлять на фронт, перш ніж він не отримає всі необхідні знання та навички, які дозволять йому вправно вести бій”, – пише Немічев.
Харків’янин виступає за рекрутингові кампанії, оскільки люди, на його думку, уникають мобілізації через страх невідомості.
“Дайте їм зрозуміти, куди вони потраплять. Час ще є, поки що”, – додає Немічев.
Читайте також: Командир “Kraken” Немічев висловився про демобілізацію
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Kraken, ГУР, мобілізація, Немичев, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 18:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев пропонує низку рішень, як посилювати українське військо в умовах, коли мобілізаційний потенціал у нашій країні не такий великий, як у супротивника.".