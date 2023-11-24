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Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих

Суспільство 18:32   24.11.2023
Олена Нагорна
Немічев із Kraken пропонує добровільно мобілізовувати ув’язнених і судимих

Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев пропонує низку рішень, як посилювати українське військо в умовах, коли мобілізаційний потенціал у нашій країні не такий великий, як у супротивника.

Немічев зокрема пропонує:
– дати можливість добровільно мобілізуватися увʼязненим та людям з судимістю (окрім тяжких злочинів);
– зменшити призовний вік, для початку хоча б до 25 років;
– мобілізовувати студентів, що отримують другу та більше вищу освіту.

“Чи не найбільшою проблемою щойно мобілізованих є відсутність мотивації та підготовки. Перше можна виправити впроваджуючи ідеологічні аспекти – прищеплення військової культури, лекції з історії та традицій підрозділів. Друге, звісно ж навчаннями та тренуваннями. Солдат повинен розуміти, що його не відправлять на фронт, перш ніж він не отримає всі необхідні знання та навички, які дозволять йому вправно вести бій”, – пише Немічев.

Харків’янин виступає за рекрутингові кампанії, оскільки люди, на його думку, уникають мобілізації через страх невідомості.

“Дайте їм зрозуміти, куди вони потраплять. Час ще є, поки що”, – додає Немічев.

Читайте також: Командир “Kraken” Немічев висловився про демобілізацію

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 18:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник та один із командирів спецпідрозділу “Kraken” ГУР МО харків’янин Костянтин Немічев пропонує низку рішень, як посилювати українське військо в умовах, коли мобілізаційний потенціал у нашій країні не такий великий, як у супротивника.".