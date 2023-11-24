Задержали на ночь, разбирательство на годы. В Харькове судятся бизнесмен и коп

Страсти и словесные перепалки. В Харьковском апелляционном суде 23 ноября состоялось очередное заседание по делу патрульного Ярослава Куденко. Правоохранитель обжалует приговор Ленинского райсуда Харькова, который признал его виновным в превышении служебных полномочий. Дело было открыто по событиям 10 ноября 2018 года, когда патрульные остановили авто, которым управлял предприниматель Олег Султанов. Позиции сторон и подробности заседания — в репортаже МГ «Объектив».

Суд по делу харьковского патрульного Ярослава Куденко. Перед слушанием в коридоре уже по традиции — споры и взаимные обвинения. С одной стороны сам патрульный, с другой — предприниматель Олег Султанов и блогеры.

История берет начало еще в 2018 году. В ночь на 10 ноября копы остановили в Харькове Mercedes, за рулем которого был Султанов. Ленинский райсуд установил, что патрульные попросили водителя предоставить документы, однако тот отказался. Через час на место прибыл Куденко — командир роты. Султанов не стал проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте и поехал в наркодиспансер. Там подтвердили: водитель трезв. В итоге, Султанов провел ночь в компании патрульных и спустя два года подал иск. По его мнению, действия Куденко нанесли ему моральный ущерб на почти 100 тысяч гривен.

Юрий Кубай, адвокат, представитель Олега Султанова

Куденко несмотря на то, что Султанов был абсолютно трезв, объявил его задержание и доставил в райотдел полиции. В целом общение моего клиента с работниками патрульной полиции, в частности с Куденко, продолжалось около шести часов.

По закону лицо может быть задержано до трех часов, объясняет Куденко. При этом он настаивает: обвиняют исключительно его, а он провел с Султановым менее двух часов.

Ярослав Куденко, патрульный полицейский УПП в Харьковской области

В суде первой инстанции я предоставлял доказательства, дал свой трекер, где я был фактически всю ночь. С 1:50 до 2:22 я обслуживал вызов по линии «102», находясь в Липовой Роще. Суд не принял во внимание эти доказательства.

Ленинский райсуд 31 июля 2023 года признал Куденко виновным в превышении служебных полномочий. Одной из причин стало то, что следствие не получило записи с видеокамер патрульных, что могло бы стать доказательством нарушения Султановым правил дорожного движения. А без этого — остановка авто является безосновательной.

Юрий Кубай, адвокат, представитель Олега Султанова

Нарушение правил дорожного движения — это юридически установленный факт, который определяется постановлением инспектора патрульной полиции, которым привлечен водитель к админответственности. Или решением суда. По состоянию на сегодня ни одного из этих документов не существует.

Куденко настаивает: Султанов нарушил ПДД, однако видео не сохранили в архиве.

Ярослав Куденко, патрульный полицейский УПП в Харьковской области

Это была обычная практика, что две-три недели хранилось видео. Затем в обычном порядке его удаляли. Но когда оно еще существовало, видео было исследовано работниками мониторингового управления патрульной полиции. Суд почему-то решил, что если проверку проводили работники патрульной полиции, то они могут быть необъективными.

Куденко получил условный срок с лишением права работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Однако патрульный продолжает службу. Объясняет: в связи с обжалованием приговор не вступил в силу. В апелляционном суде копы параллельно оспаривают ущерб в 100 тысяч гривен, ведь Куденко был на службе, поэтому эти средства должны быть взысканы из госбюджета.

Юрий Кубай, адвокат, представитель Олега Султанова

Целью взыскания морального вреда является не личное обогащение. Султанов Олег Юрьевич перечислит эту сумму или на детский дом, или на нужды ВСУ.

Адвокат Куденко Андрей Гребинка настаивает: дело должно быть закрыто в связи с истечением сроков давности — прошло более пяти лет.

Андрей Гребинка, адвокат, представитель Ярослава Куденко

На предыдущем судебном заседании суд проигнорировал, не рассмотрел данное ходатайство. Мы фактически повторно обратились и будем пытаться, настаивать на его рассмотрении. Приговор должен быть отменен.

Коллегия судей отказывается рассмотреть это ходатайство безотлагательно, до исследования всех обстоятельств дела.

Андрей Гребинка, адвокат, представитель Ярослава Куденко

Они оставят рассмотрение нашего ходатайства «на потом». Нас это не устраивает, поскольку это является нарушением норм права. Мы видим признаки предвзятого отношения к данному процессу. И мы решили заявить ходатайство об отводе коллегии судей.

Прокурор и представители Султанова считают отвод безосновательным.

Артем Глиевой, прокурор

Куденко было допущено злоупотребление своими правами, и он намеренно менял защитников с целью затягивания судебного процесса, закрытия производства в связи со сроками. Это не было вызвано давлением суда на этих защитников. Считаю, что основания для отвода отсутствуют.

Олег Султанов, предприниматель

Для чего полицейский Куденко меняет адвокатов? Чтобы затянуть время, оттянуть. Если человек не виноват — пусть скажет. Поставите вопросы, выслушаете человека. Все.

Коллегия не удовлетворила ходатайство о своем отводе. Поэтому адвокат Куденко Гребинка попросил дать ему время, чтобы подготовиться к рассмотрению. Судьи согласились. Следующее заседание назначили на 11:00 18 января.