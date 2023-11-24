Затримали на ніч, розгляд справи – на роки. У Харкові судяться бізнесмен і коп

Пристрасті та словесні перепалки. У Харківському апеляційному суді 23 листопада відбулося чергове засідання у справі патрульного Ярослава Куденка. Правоохоронець оскаржує вирок Ленінського райсуду Харкова, який визнав його винним у перевищенні службових повноважень. Справа була відкрита за подіями 10 листопада 2018 року, коли патрульні зупинили авто, яким керував підприємець Олег Султанов. Позиції сторін та подробиці засідання – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Суд у справі харківського патрульного Ярослава Куденка. Перед слуханням у коридорі вже за традицією розгортаються суперечки. З одного боку сам правоохоронець, з другого – підприємець Олег Султанов та блогери.

Ця історія бере початок ще у 2018 році. У ніч проти 10 листопада копи зупинили в Харкові Mercedes, за кермом якого був Султанов. Ленінський райсуд встановив, що патрульні попросили водія надати документи, проте той відмовився. За годину на місце прибув Куденко – командир роти. Султанов не став проходити огляд на стан сп’яніння на місці й поїхав у наркодиспансер. Там підтвердили: водій тверезий. У підсумку, Султанов провів ніч у компанії патрульних і за два роки подав позов. На його думку, дії Куденка завдали йому моральної шкоди на майже 100 тисяч гривень.

Юрій Кубай, адвокат, представник Олега Султанова

Куденко попри те, що Султанов був абсолютно тверезий, оголосив його затримання і доставив у райвідділок поліції. Загалом спілкування мого клієнта з працівниками патрульної поліції, зокрема з Куденком, тривало близько шести годин.

За законом особа може бути затримана до трьох годин, пояснює Куденко. При цьому він наполягає: обвинувачують виключно його, а він провів із Султановим менш як дві години.

Ярослав Куденко, патрульний поліцейський УПП у Харківській області

У суді першої інстанції я надавав докази, дав свій трекер, де я був фактично всю ніч. З 1:50 до 2:22 я обслуговував виклик по лінії “102”, перебуваючи в Липовому Гаю. Суд не взяв до уваги ці докази.

Ленінський райсуд 31 липня 2023 року визнав Куденка винним у перевищенні службових повноважень. Однією з причин стало те, що слідство не отримало записи з відеокамер патрульних, що могло б стати доказом порушення Султановим правил дорожнього руху. А без цього – зупинка авто є безпідставною.

Юрій Кубай, адвокат, представник Олега Султанова

Порушення правил дорожнього руху – це юридично встановлений факт, який визначається постановою інспектора патрульної поліції, якою притягнуто водія до адмінвідповідальності. Або рішенням суду. Станом на сьогодні жодного з цих документів не існує.

Куденко наполягає: Султанов порушив ПДР, проте відео не зберегли в архіві.

Ярослав Куденко, патрульний поліцейський УПП у Харківській області

Це була звичайна практика, що два-три тижні зберігалося відео. Потім у звичайному порядку його видаляли. Але коли воно ще існувало, відео було досліджене працівниками моніторингового управління патрульної поліції. Суд чомусь вирішив, що якщо перевірку проводили працівники патрульної поліції, то вони можуть бути необ’єктивними.

Куденко отримав умовний термін з позбавленням права працювати в правоохоронних органах протягом двох років. Однак патрульний продовжує службу. Пояснює: у зв’язку з оскарженням вирок не набрав чинності. В апеляційному суді копи паралельно оскаржують шкоду у 100 тисяч гривень, адже Куденко був на службі, тому ці кошти мають бути стягнуті з держбюджету.

Юрій Кубай, адвокат, представник Олега Султанова

Метою стягнення моральної шкоди є не особисте збагачення. Султанов Олег Юрійович перерахує цю суму або на дитячий будинок, або на потреби ЗСУ.



Адвокат Куденка Андрій Гребінка наполягає: справа має бути закрита у зв’язку зі спливом строків давності – минуло понад п’ять років.

Андрій Гребінка, адвокат, представник Ярослава Куденка

На попередньому судовому засіданні суд проігнорував, не розглянув дане клопотання. Ми фактично повторно звернулися і будемо намагатися, наполягати на його розгляді. Вирок повинен бути скасований.

Колегія суддів відмовляється розглянути це клопотання невідкладно, до дослідження всіх обставин справи.

Андрій Гребінка, адвокат, представник Ярослава Куденка

Вони залишать розгляд нашого клопотання “на потім”. Нас це не влаштовує, оскільки це є порушенням норм права. Ми бачимо ознаки упередженого ставлення до даного процесу. І ми вирішили заявити клопотання про відвід колегії суддів.



Прокурор та представники Султанова вважають відвід безпідставним.

Артем Глієвой, прокурор

Куденком було допущено зловживання своїми правами, і він навмисно змінював захисників з метою затягування судового процесу, закриття провадження у зв’язку зі строками. Це не було викликано тиском суду на цих захисників. Вважаю, що підстави для відводу відсутні.

Олег Султанов, підприємець

Для чого поліцейський Куденко міняє адвокатів? Щоб затягнути час, відтягнути. Якщо людина не винна – нехай скаже. Поставите запитання, вислухаєте людину. Усе.

Колегія не задовольнила клопотання про свій відвід. Тож адвокат Куденка Гребінка попросив дати йому час, аби підготуватися до розгляду. Судді погодились. Наступне засідання у справі призначили на 11:00 18 січня.