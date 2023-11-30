Спас 7 побратимов: Жадан просит поддержать петицию за харьковского воина

Поддержать петицию о присвоении звания Героя Украины (посмертно) погибшему подполковнику харьковской 92 ОШБр Валерию Дейнеко призвал своих подписчиков в facebook писатель Сергей Жадан.

«Буду невероятно благодарен, если вы поддержите эту петицию. Знал Валерия, помогал их подразделению. Теперь должны заботиться о памяти», — написал Жадан.

Петицию создали на сайте Президента Украины еще 17 октября. Под ней уже 22 935 подписей из необходимых 25 тысяч. На сбор подписей осталось 49 дней. Валерий Дейнеко пришел на военную службу по мобилизации. Участвовал в освобождении территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Летом 2023 года воевал в одной из самых горячих точек фронта — в районе сел Клещеевка и Андреевка Донецкой области. В тексте автор петиции описал последний бой защитника Украины. Он произошел 2 октября вблизи Андреевки.

«Под плотными вражескими обстрелами, проведя свою группу пешком 5 км, он обеспечил перемещение группы к исходному рубежу. Начав штурм вражеских траншей, отделение штурмовой роты столкнулось с сопротивлением 10 человек врага, в состав которых входил пулеметный расчет. Командир роты профессионально и грамотно руководил действиями подчиненных в бою, рассредоточил бойцов боевой группы для нанесения наиболее эффективного огневого поражения и прикрытия своих побратимов. В течение 30 минут боя из стрелкового оружия удалось уничтожить восемь человек врага. Группе под командованием Дейнеко В.Н. удалось приблизиться к вражеским окопам, после чего командир роты начал бросать гранаты в укрепленный блиндаж противника, в результате чего был ликвидирован пулеметный расчет врага, состоявший из двух военнослужащих. В результате грамотного управления боем и благодаря храбрым действиям командира роты удалось получить преимущество над врагом, что позволило другому штурмовому подразделению продолжить наступательные действия для занятия враждебных рубежей. Но при дальнейших штурмовых действиях на штурмовую группу подполковника Дейнеко В.Н. с помощью вражеского БПЛА были сброшены боеприпасы», — написала автор петиции Елена Олейник.

В результате сброса три военнослужащих из роты подполковника Дейнеко и он сам получили ранения. Еще один воин погиб. После этого командир смог организовать эвакуацию раненых и уцелевших бойцов и тела погибшего побратима. Группа отошла под обстрелами противника на 5 км — к пункту эвакуации.

«Переместившись в пункт эвакуации около 19 ч. 30 мин. и рискуя своей жизнью, он остался на эвакуационной точке вместе с телом погибшего бойца, при этом обеспечив эвакуацию автомобилем в первую очередь раненых и боеготовых подчиненных в безопасное место. Таким образом, подполковник Дейнеко В.Н. сохранил жизнь трем раненым и четырем боеспособным военнослужащим возглавляемой им группы, — отметила Елена Олейник. — При проведении второго мероприятия эвакуационных действий, примерно в 20:00, начался вражеский артобстрел пункта эвакуации, при котором подполковник Дейнеко В.Н. получил ранение, несовместимое с жизнью».