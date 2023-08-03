Зеленского просят присвоить Героя бойцу с Харьковщины, погибшему на юге

Президента Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины посмертно уроженцу города Первомайский Харьковской области Игорю Колыхалову. Защитник погиб 7 июня при освобождении от оккупантов села Новодаровка Запорожской области.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте главы государства 2 августа.

Как пишет автор прошения Елизавета Климова, Игорь Колыхалов пополнил ряды ВСУ в январе 2023 года. Служил гранатометчиком в 23-й отдельной механизированной бригаде и вместе с побратимами защищал Донецкую область.

«Я горжусь им, его несокрушимостью и патриотизмом и считаю, что Игорь Колыхалов — настоящий герой, который заслуживает высшую государственную награду — Герой Украины (посмертно) с вручением ордена «Золотая Звезда» его матери», — добавляет автор петиции.