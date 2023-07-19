Медик с Харьковщины спас побратима и погиб: мама героя обратилась к Зеленскому

Жительница Первомайской громады Харьковщины Оксана Чимшит просит Президента Украины посмертно присвоить ее сыну звание Героя Украины.

Никита Чимшит был младшим сержантом 79 ОДШБр — боевым медиком взвода. Защищал Украину с 15 мая 2020 года, а погиб 25 апреля 2022-го в сражении под Ямполем.

«Полномасштабное вторжение врага Никита встретил, находясь в зоне ООС, где приняли первое сражение и дали отпор врагу. К сожалению, 25 апреля 2022 года рота Никиты приняла тяжелое сражение вблизи н.п. Ямполь, где сердце нашего Героя остановилось, спасая жизнь побратимам во время артиллерийских обстрелов», — написала мать погибшего защитника в электронной петиции, опубликованной на сайте Президента Украины.

Оксана Чимшит сообщила, что часть, где служил ее сын, подала его кандидатуру на присвоение посмертно звания «сержант» и награждение орденом «За мужество III степени». Мать погибшего просит Президента присвоить сыну звание «Герой Украины».

«Никита всегда был улыбающимся жизни, мечтал жениться на невесте, создать семью, родить детей и путешествовать по свободной Украине. Наш Герой — патриот своей страны, которую он так любил. Никита-образец для будущего поколения!» — подчеркнула автор петиции.

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Поддержать петицию землячки призвал мэр Первомайского Николай Бакшеев.

«Наш земляк, боевой медик Никита Чимшит ценой собственной жизни спасал побратима, вынося его из-под артиллерийского обстрела. Мама парня, Оксана, инициировала представление электронной петиции на интернет-представительство Президента Украины о присвоении звания Героя Украины (посмертно) младшему сержанту 79 ОДШБр Чимшиту Никите Романовичу 08.03.1998 года рождения. Для утверждения этого решения следует набрать 25 000 подписей. Уважаемая громада! Поддержим своими голосами петицию», — написал он в telegram.