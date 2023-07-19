Медик з Харківщини врятував побратима й загинув: його мама пише Зеленському

Мешканка Первомайської громади Харківщини Оксана Чимшит просить Президента України посмертно надати її синові звання Героя України.

Микита Чимшит був молодшим сержантом 79 ОДШБр – бойовим медиком взводу. Захищав Україну з 15 травня 2020 року, а загинув 25 квітня 2022 року у битві під Ямполем.

“Повномасштабне вторгнення ворога Микита зустрів перебуваючи в зоні ООС, де прийняли перший бій та дали відсіч ворогу. На жаль, 25 квітня 2022 року рота Микити прийняла важкий бій поблизу н.п. Ямпіль, де серце нашого Героя зупинилося, рятуючи життя побратимам під час артилерійського обстрілу”, – написала мати загиблого захисника в електронній петиції, опублікованій на сайті Президента України.

Оксана Чимшит повідомила, що частина, де служив її син, подала його кандидатуру на присвоєння посмертного звання “сержант” та нагородження орденом “За мужність III ступеня”. Мати загиблого просить Президента надати синові звання “Герой України”.

“Микита завжди був усміхнений життю, мріяв одружитися з нареченою, створити сімʼю, народити дітей та подорожувати вільною Україною. Наш Герой – патріот своєї країни, яку він так любив. Микита – взірець для майбутнього покоління!” – наголосила авторка петиції.

Підтримати петицію землячки закликав мер Первомайського Микола Бакшеєв.

“Наш земляк, бойовий медик Микита Чимшит ціною власного життя, рятував побратима, виносячи його з-під артилерійського обстрілу. Мама хлопця, Оксана, ініціювала подання електронної петиції на інтернет-представництво Президента України щодо присвоєння звання Героя України (посмертно) молодшому сержанту 79 ОДШБр Чимшиту Микиті Романовичу 08.03.1998 року народження. Для затвердження цього рішення слід набрати 25 000 підписів. Шановна громадо! Підтримаємо своїми голосами петицію”, – написав він у телеграмі.