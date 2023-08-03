Зеленського просять присвоїти Героя бійцю з Харківщини, який загинув на півдні
Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно уродженцю міста Первомайський Харківської області Ігорю Колихалову. Захисник загинув 7 червня при звільненні від окупантів села Новодарівка Запорізької області.
Відповідну петицію опублікували на сайті глави держави 2 серпня.
Як пише авторка прохання Єлизавета Клімова, Ігор Колихалов поповнив лави ЗСУ у січні 2023 року. Служив гранатометником у 23-й окремій механізованій бригаді та разом із побратимами боронив Донецьку область.
“Я пишаюся ним, його незламністю і патріотизмом і вважаю, що Ігор Колихалов – справжній герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно) з врученням ордена “Золота Зірка” його матері”, – додає авторка петиції.
Читайте також: Медик із Харківщини врятував побратима та загинув: мама героя звернулася до Зеленського
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленського просять присвоїти Героя бійцю з Харківщини, який загинув на півдні»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно уродженцю міста Первомайський Харківської області Ігорю Колихалову. Захисник загинув 7 червня при звільненні від окупантів села Новодарівка Запорізької області.".