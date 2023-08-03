Зеленського просять присвоїти Героя бійцю з Харківщини, який загинув на півдні

Президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно уродженцю міста Первомайський Харківської області Ігорю Колихалову. Захисник загинув 7 червня при звільненні від окупантів села Новодарівка Запорізької області.

Відповідну петицію опублікували на сайті глави держави 2 серпня.

Як пише авторка прохання Єлизавета Клімова, Ігор Колихалов поповнив лави ЗСУ у січні 2023 року. Служив гранатометником у 23-й окремій механізованій бригаді та разом із побратимами боронив Донецьку область.

“Я пишаюся ним, його незламністю і патріотизмом і вважаю, що Ігор Колихалов – справжній герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно) з врученням ордена “Золота Зірка” його матері”, – додає авторка петиції.