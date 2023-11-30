Врятував 7 побратимів: Жадан просить підтримати петицію за харківського воїна

Підтримати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) загиблому підполковнику харківської 92 ОШБр Валерію Дейнеко закликав своїх підписників у фейсбуці письменник Сергій Жадан.

“Буду невимовно вдячний, якщо ви підтримаєте цю петицію. Знав Валерія, допомагав їхньому підрозділу. Тепер маємо дбати про пам’ять”, – написав Жадан.

Петицію створили на сайті Президента України ще 17 жовтня. Під нею вже 22 935 підписів із необхідних 25 тисяч. На збирання підписів залишилося 49 днів. Валерій Дейнеко прийшов на військову службу по мобілізації. Брав участь у визволенні територій Харківської, Луганської та Донецької областей. Влітку 2023 року воював в одній із найгарячіших точок фронту – в районі сіл Кліщіївка та Андріївка Донецької області. У тексті авторка петиції описала останній бій захисника України. Він стався 2 жовтня поблизу Андріївки.

“Під щільними ворожими обстрілами, провівши свою групу пішки 5 кілометрів, він забезпечив переміщення групи до вихідного рубежу. Розпочавши штурм ворожих траншей, відділення штурмової роти стикнулося з опором 10 осіб ворога, до складу яких входив кулеметний розрахунок. Командир роти професійно та грамотно керував діями підлеглих в бою, він розосередив бійців бойової групи для нанесення найбільш ефективного вогневого ураження та прикриття своїх побратимів. Протягом 30 хвилин бою, зі стрілецької зброї вдалось знищити 8 осіб ворога. Групі, під командуванням Дейнеко В.М., вдалося наблизитись до ворожих окопів, після чого командир роти почав кидати гранати в укріплений бліндаж противника, внаслідок чого було ліквідовано кулеметний розрахунок ворога, що складався з двох військовослужбовців. У результаті грамотного керування боєм та завдяки хоробрим діям командира роти, вдалося отримати перевагу над ворогом, що дозволило іншому штурмовому підрозділу продовжити наступальні дії для зайняття ворожих рубежів. Але під час подальших штурмових дій на штурмову групу підполковника Дейнеко В.М. за допомогою ворожого БПЛА були скинуті боєприпаси“, – написала авторка петиції Олена Олійник.

У результаті скидання три військовослужбовці з роти підполковника Дейнеко і він сам отримали поранення. Ще один воїн загинув. Після цього командир зміг організувати евакуацію поранених і вцілілих бійців та тіла загиблого побратима. Група відійшла під обстрілами противника на 5 км – до пункту евакуації.

“Перемістившись до пункту евакуації близько 19 год 30 хв та ризикуючи своїм життям він залишився на евакуаційній точці разом з тілом загиблого бійця, при цьому забезпечивши евакуацію автомобілем у першу чергу поранених та боєготових підлеглих в безпечне місце. Таким чином підполковник Дейнеко В.М. зберіг життя 3 пораненим та 4 боєздатним військовослужбовцям очолюваної ним групи, – зазначила Олена Олійник. – При проведенні другого заходу евакуаційних дій приблизно о 20.00 розпочався ворожий артобстріл пункту евакуації, при якому підполковник Дейнеко В.М. отримав поранення, несумісне з життям”.