Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

2 декабря: Облачная погода.

По Харьковской области:

Ночью в северной половине области небольшие осадки, в южной – умеренные.

Днем небольшие осадки🌧🌨. Местами налипание мокрого снега, гололед.

Днем местами туман 🌫. На дорогах гололед. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3-8 м/с.

Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По Харькову:

Небольшие осадки 🌧🌨. На дорогах гололед 💧❄️.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура воздуха в течение суток 0 — 2° мороза❄️.