Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области
Фото: Харьковский горсовет
Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
2 декабря: Облачная погода.
По Харьковской области:
Ночью в северной половине области небольшие осадки, в южной – умеренные.
Днем небольшие осадки🌧🌨. Местами налипание мокрого снега, гололед.
Днем местами туман 🌫. На дорогах гололед. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.
По Харькову:
Небольшие осадки 🌧🌨. На дорогах гололед 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток 0 — 2° мороза❄️.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гололед, мокрый снег, непогода, погода, туман, Харьков., Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 20:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".