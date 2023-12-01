Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области

Общество 20:56   01.12.2023
Оксана Якушко
Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области Фото: Харьковский горсовет

Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

2 декабря: Облачная погода.

По Харьковской области:

Ночью в северной половине области небольшие осадки, в южной – умеренные.
Днем небольшие осадки🌧🌨. Местами налипание мокрого снега, гололед.
Днем местами туман 🌫. На дорогах гололед. 💧❄️ Ветер переменных направлений 🔄, 3-8 м/с.
Температура воздуха: ночью от 4° мороза❄️ до 1° тепла, днем от 2° мороза❄️ до 3° тепла.

По Харькову:

Небольшие осадки 🌧🌨. На дорогах гололед 💧❄️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха в течение суток 0 — 2° мороза❄️.

Читайте также: Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным
Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным
01.12.2023, 12:10
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
01.12.2023, 14:10
Директор «Кулиничей» в третий раз стал депутатом Харьковского горсовета
Директор «Кулиничей» в третий раз стал депутатом Харьковского горсовета
01.12.2023, 17:02
Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков
Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков
01.12.2023, 08:49
Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде
Харьков сегодня накроет туман. Метеорологи предупреждают об опасной погоде
01.12.2023, 18:20
Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов
Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов
01.12.2023, 22:12

Новости по теме:

20:33
Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей
19:07
Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)
16:59
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
13:52
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
08:17
Гололед. 28 ДТП за сутки случились на Харьковщине, 1 погиб, 17 травмированы

Вы читали новость: «Мокрый снег, гололед. Какой будет погода 2 декабря в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 20:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".