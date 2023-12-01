Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 2 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

2 грудня: Хмарна погода🌥.

По Харківській області:

Вночі в північній половині області невеликі опади, в південній – помірні.

Вдень невеликі опади🌧🌨. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вдень місцями туман🌫. На дорогах ожеледиця.💧❄️ Вітер змінних напрямків🔄, 3-8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

По Харкову:

Невеликі опади🌧🌨. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби 0 – 2° морозу❄️.