Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 2 грудня у Харкові та області
Фото: Харківська міськрада
Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
2 грудня: Хмарна погода🌥.
По Харківській області:
Вночі в північній половині області невеликі опади, в південній – помірні.
Вдень невеликі опади🌧🌨. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Вдень місцями туман🌫. На дорогах ожеледиця.💧❄️ Вітер змінних напрямків🔄, 3-8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.
По Харкову:
Невеликі опади🌧🌨. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби 0 – 2° морозу❄️.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гололед, мокрый снег, непогода, погода, туман, Харьков., Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 20:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".