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Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 2 грудня у Харкові та області

Суспільство 20:56   01.12.2023
Оксана Якушко
Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 2 грудня у Харкові та області Фото: Харківська міськрада

Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

2 грудня: Хмарна погода🌥.

По Харківській області:

Вночі в північній половині області невеликі опади, в південній – помірні.

Вдень невеликі опади🌧🌨. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вдень місцями туман🌫. На дорогах ожеледиця.💧❄️ Вітер змінних напрямків🔄, 3-8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 4° морозу❄️ до 1° тепла, вдень від 2° морозу❄️ до 3° тепла.

 

По Харкову:

Невеликі опади🌧🌨. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби 0 – 2° морозу❄️.

Читайте також: Харків сьогодні вкриє туман. Метеорологи попереджають про небезпечну погоду

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 20:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".